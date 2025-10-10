Нобелевская премия мира — в Белом доме обиделись, что ее не получил Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира. В Белом доме выразили возмущение по поводу этого и заявили, что "Нобелевский комитет доказал, что они ставят политику выше мира".

Соответствующее заявление сделал помощник президента США и директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг 10 октября в Х.

Реклама

Читайте также:

Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира

"Президент Трамп будет продолжать заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни. У него сердце гуманиста, и никогда не найдется никого, подобного ему, кто мог бы сдвинуть горы силой своей воли. Нобелевский комитет доказал, что они ставят политику выше мира", — заявил Чунг.

Скриншот поста Стивена Чунга

Сам Трамп пока не прокомментировал то, что ему не досталась нынешняя Нобелевская премия мира.

Отметим, что Нобелевский комитет технически не мог присудить Трампу премию мира в этом году, поскольку срок выдвижения номинантов истек 31 января — через 11 дней после инаугурации 47-го президента США.

Напомним, в марте 2025 года стало известно, что Дональда Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира. Ряд СМИ сообщали, что президент США одержим получением этой награды.

Однако в этом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Мария Корини Мачадо. Она является лидером оппозиции в Венесуэле. Нобелевский комитет отметил ее "неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы".

Ранее Трамп высказывался о Мачадо и выражал ей поддержку.