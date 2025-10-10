Нобелевская премия мира — в Белом доме обиделись, что ее не получил Трамп

В Белом доме обиделись, что Нобелевскую премию получил не Трамп
Президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира. В Белом доме выразили возмущение по поводу этого и заявили, что "Нобелевский комитет доказал, что они ставят политику выше мира".
Соответствующее заявление сделал помощник президента США и директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг 10 октября в Х.
Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира
"Президент Трамп будет продолжать заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни. У него сердце гуманиста, и никогда не найдется никого, подобного ему, кто мог бы сдвинуть горы силой своей воли. Нобелевский комитет доказал, что они ставят политику выше мира", — заявил Чунг.
Сам Трамп пока не прокомментировал то, что ему не досталась нынешняя Нобелевская премия мира.
Отметим, что Нобелевский комитет технически не мог присудить Трампу премию мира в этом году, поскольку срок выдвижения номинантов истек 31 января — через 11 дней после инаугурации 47-го президента США.
Напомним, в марте 2025 года стало известно, что Дональда Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира. Ряд СМИ сообщали, что президент США одержим получением этой награды.
Однако в этом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Мария Корини Мачадо. Она является лидером оппозиции в Венесуэле. Нобелевский комитет отметил ее "неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы".
Ранее Трамп высказывался о Мачадо и выражал ей поддержку.
