Головна Новини дня У Білому домі образилися, що Нобелівську премію отримав не Трамп

У Білому домі образилися, що Нобелівську премію отримав не Трамп

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 16:32
Нобелівська премія миру — у Білому домі образились, що її не отримав Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру. У Білому домі висловили обурення з приводу цього і заявили, що "Нобелівський комітет довів, що вони ставлять політику вище за мир".

Відповідну заяву зробив помічник президента США та директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг 10 жовтня в Х. 

Читайте також:

Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру

"Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. У нього серце гуманіста, і ніколи не знайдеться нікого, подібного до нього, хто міг би зрушити гори силою своєї волі. Нобелівський комітет довів, що вони ставлять політику вище за мир", — заявив Чунг. 

Нобелівська премія миру 2025
Скриншот допису Стівена Чунга

Сам Трамп поки не прокоментував те, що йому не дісталася цьогорічна Нобелівська премія миру.

Зазначимо, що Нобелівський комітет технічно не міг присудити Трампу премію миру цього року, оскільки термін висунення номінантів сплив 31 січня — за 11 днів після інавгурації 47-го президента США.

Нагадаємо, у березні 2025 року стало відомо, що Дональда Трампа номінують на Нобелівську премію миру. Низка ЗМІ повідомляли, що президент США одержимий отриманням цієї нагороди.

Однак цьогоріч лауреаткою Нобелівської премії миру стала Марія Коріні Мачадо. Вона лідерка опозиції у Венесуелі. Нобелівський комітет відзначив її "невтомну роботу з просування демократичних прав для народу Венесуели"

Раніше Трамп висловлювався про Мачадо та висловлював їй підтримку.

США Дональд Трамп Нобелівська премія Білий дім війна
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
