Україна
Обігнала Трампа у премії за мир — хто така Марія Коріна Мачадо

Обігнала Трампа у премії за мир — хто така Марія Коріна Мачадо

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 14:35
Правозахисниця Марія Мачадо — за що їй дали Нобелівську премію
Марія Коріна Мачадо. Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Опозиційна політикиня та правозахисниця з Венесуели Марія Коріна Мачадо стала лауреаткою Нобелівської премії миру 2025 року. Нобелівський комітет Норвегії відзначив її "невтомну роботу з просування демократичних прав для народу Венесуели" та "мирну боротьбу за перехід від диктатури до демократії".

Новини.LIVE розповість, чому саме Марія Коріна Мачадо отримала Нобелівському премії миру у 2025 році та чим вона увійде в історію.

Читайте також:

Чим знаменита Марія Коріна Мачадо 

Як зазначили в комітеті, Мачадо є прикладом громадянської відваги та політичної послідовності. Вона десятиліттями виступала за вільні вибори, верховенство права й недопущення насильства як політичного інструменту.

null
й Повідомлення про нагороду. Фото: скриншот

Мачадо почала свою громадську діяльність ще на початку 2000-х. У 2002 році вона створила організацію Súmate, яка займалася виборчим моніторингом і контролем за прозорістю голосування. Її ініціативи викликали невдоволення влади, однак здобули підтримку всередині країни й серед міжнародних партнерів. Згодом вона очолила політичний рух Vente Venezuela, який став ключовою платформою для демократичної опозиції.

Упродовж багатьох років політикиня відкрито протистояла режиму Мадуро, виступаючи за свободу слова й чесні вибори. У 2014 році вона стала однією з координаторок масових протестів, а під час виборчих кампаній неодноразово зазнавала тиску та переслідувань. У 2024 році її участь у президентських виборах вона навіть була заблокована владою на кандидатуру Втім це її аж ніяк не зупинило і вона продовжила підтримувати опозиційних кандидатів, закликаючи громадян не втрачати віру в зміни.

У комітеті відзначили, що завдяки її організаційній роботі сотні тисяч волонтерів у різних регіонах країни стали спостерігачами на виборчих дільницях, щоб забезпечити чесність процесу. Багато з них ризикували свободою і навіть життям, однак продовжували документувати порушення.

Попри заборону на виїзд із Венесуели, Марія Коріна Мачадо не залишила країну. У 2024 році вона опублікувала статтю у The Wall Street Journal, де написала, що змушена переховуватися від режиму через реальну небезпеку для себе та близьких. Водночас вона заявила, що залишиться у Венесуелі доти, доки триватиме боротьба за демократію. Її позиція, як зазначив Нобелівський комітет, надихає мільйони людей, які прагнуть свободи.

Марію Коріну Мачадо неодноразово визнавали однією з найвпливовіших жінок світу. Вона потрапляла до рейтингу BBC "100 Women", а також до списку 100 найвпливовіших людей планети за версією Time. Її діяльність охоплює не лише політичну, а й громадянську сферу — вона виступає за рівні права, громадянську відповідальність і реформу виборчої системи.

Нобелівський комітет підкреслив, що Мачадо відповідає всім вимогам, визначеним Альфредом Нобелем: вона працює на об’єднання суспільства, виступає проти мілітаризації держави й послідовно обстоює ідею мирного розвитку. 

Нагадаємо, за Нобелівську премію миру особливо завзято боровся й американський президент Дональд Трамп. Раніше президент США вже висловлювався про діяльність Марії Коріни Мачадо.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
