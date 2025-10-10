Видео
Обогнала Трампа в премии за мир — кто такая Мария Корина Мачадо

Обогнала Трампа в премии за мир — кто такая Мария Корина Мачадо

Дата публикации 10 октября 2025 14:35
Правозащитница Мария Мачадо — за что ей дали Нобелевскую премию
Мария Корина Мачадо. Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Оппозиционный политик и правозащитница из Венесуэлы Мария Корина Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года. Нобелевский комитет Норвегии отметил ее "неутомимую работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы" и "мирную борьбу за переход от диктатуры к демократии".

Новини.LIVE расскажет, почему именно Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира в 2025 году и чем она войдет в историю.

Читайте также:

Чем знаменита Мария Корина Мачадо

Как отметили в комитете, Мачадо является примером гражданской отваги и политической последовательности. Она десятилетиями выступала за свободные выборы, верховенство права и недопущение насилия как политического инструмента.

и Сообщение о награде. Фото: скриншот

Мачадо начала свою общественную деятельность еще в начале 2000-х. В 2002 году она создала организацию Súmate, которая занималась избирательным мониторингом и контролем за прозрачностью голосования. Ее инициативы вызвали недовольство властей, однако получили поддержку внутри страны и среди международных партнеров. Впоследствии она возглавила политическое движение Vente Venezuela, которое стало ключевой платформой для демократической оппозиции.

На протяжении многих лет политик открыто противостояла режиму Мадуро, выступая за свободу слова и честные выборы. В 2014 году она стала одним из координаторов массовых протестов, а во время избирательных кампаний неоднократно подвергалась давлению и преследованиям. В 2024 году ее участие в президентских выборах она даже была заблокирована властями на кандидатуру Впрочем это ее отнюдь не остановило и она продолжила поддерживать оппозиционных кандидатов, призывая граждан не терять веру в изменения.

В комитете отметили, что благодаря ее организационной работе сотни тысяч волонтеров в разных регионах страны стали наблюдателями на избирательных участках, чтобы обеспечить честность процесса. Многие из них рисковали свободой и даже жизнью, однако продолжали документировать нарушения.

Несмотря на запрет на выезд из Венесуэлы, Мария Корина Мачадо не покинула страну. В 2024 году она опубликовала статью в The Wall Street Journal, где написала, что вынуждена скрываться от режима из-за реальной опасности для себя и близких. В то же время она заявила, что останется в Венесуэле до тех пор, пока будет продолжаться борьба за демократию. Ее позиция, как отметил Нобелевский комитет, вдохновляет миллионы людей, которые стремятся к свободе.

Марию Корину Мачадо неоднократно признавали одной из самых влиятельных женщин мира. Она попадала в рейтинг BBC "100 Women", а также в список 100 самых влиятельных людей планеты по версии Time. Ее деятельность охватывает не только политическую, но и гражданскую сферу — она выступает за равные права, гражданскую ответственность и реформу избирательной системы.

Нобелевский комитет подчеркнул, что Мачадо отвечает всем требованиям, определенным Альфредом Нобелем: она работает на объединение общества, выступает против милитаризации государства и последовательно отстаивает идею мирного развития.

Напомним, за Нобелевскую премию мира особенно упорно боролся и американский президент Дональд Трамп. Ранее президент США уже высказывался о деятельности Марии Корины Мачадо.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
