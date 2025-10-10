Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо — что о ней писал Трамп

Трамп высказывался о лауреате Нобелевской премии мира
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в январе этого года высказывался о лауреате Нобелевской премии мира. Речь идет о Марии Корине Мачадо.
Об этом Дональд Трамп писал в соцсети TruthSocial.
Что известно о лауреате Нобелевской премии мира
Лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо режим Мадуро отстранил от участия в президентских выборах 2024 года.
После этого она выразила поддержку другому кандидату — Эдмундо Гонсалесу Уррутии. Однако власти сфальсифицировали выборы, поэтому победителем объявили диктатора Мадуро.
После инаугурации, состоявшейся 10 января 2025 года, венесуэльская оппозиция организовала массовые акции протеста, выведя на улицы своих сторонников.
Что писал Дональд Трамп
Лидер США поддерживал протестующих и Мачадо.
"Венесуэльская активистка за демократию Мария Корина Мачадо и новоизбранный президент Гонсалес мирно выражают голоса и волю венесуэльского народа, когда сотни тысяч людей вышли на демонстрации против режима", — подчеркивал Трамп.
По словам президента США, большая венесуэльско-американская община в Штатах преимущественно поддерживает свободную Венесуэлу и решительно поддержала его.
"Эти борцы за свободу не должны пострадать, они должны оставаться в безопасности и живыми!" — добавил Трамп.
Напомним, 10 октября стало известно, что Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года.
Ранее сообщалось, что Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира. А по данным СМИ, лидер США одержим ее получением.
