Трамп высказывался о лауреате Нобелевской премии мира

Трамп высказывался о лауреате Нобелевской премии мира

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 13:54
Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо — что о ней писал Трамп
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в январе этого года высказывался о лауреате Нобелевской премии мира. Речь идет о Марии Корине Мачадо.

Об этом Дональд Трамп писал в соцсети TruthSocial.

Читайте также:

Что известно о лауреате Нобелевской премии мира

Лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо режим Мадуро отстранил от участия в президентских выборах 2024 года.

Марія Коріна Мачадо
Мария Корина Мачадо. Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

После этого она выразила поддержку другому кандидату — Эдмундо Гонсалесу Уррутии. Однако власти сфальсифицировали выборы, поэтому победителем объявили диктатора Мадуро.

Марія Коріна Мачадо
Лауреат Нобелевской премии мира. Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

После инаугурации, состоявшейся 10 января 2025 года, венесуэльская оппозиция организовала массовые акции протеста, выведя на улицы своих сторонников.

Что писал Дональд Трамп

Лидер США поддерживал протестующих и Мачадо.

"Венесуэльская активистка за демократию Мария Корина Мачадо и новоизбранный президент Гонсалес мирно выражают голоса и волю венесуэльского народа, когда сотни тысяч людей вышли на демонстрации против режима", — подчеркивал Трамп.

По словам президента США, большая венесуэльско-американская община в Штатах преимущественно поддерживает свободную Венесуэлу и решительно поддержала его.

"Эти борцы за свободу не должны пострадать, они должны оставаться в безопасности и живыми!" — добавил Трамп.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, 10 октября стало известно, что Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года.

Ранее сообщалось, что Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира. А по данным СМИ, лидер США одержим ее получением.

США Дональд Трамп Нобелевская премия Нобелевская премия Венесуэла
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
