Нобелевская премия мира 2025 — получила лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корини

Лицевая и оборотная стороны медали Нобелевской премии мира в Норвежском Нобелевском институте в Осло. Фото: Getty Images

Лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года стала лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корини Мачадо.

Об этом было объявлено в 12:00 по киевскому времени в Осло, столице Норвегии.

Лауреатка премии мира. Фото: Норвежский Нобелевской комитет

История Нобелевской премии мира

Это одна из самых узнаваемых международных наград.

История Нобелевской премии мира начинается с человека, который изобрел динамит. Альфред Нобель — шведский инженер, химик и предприниматель, который построил состояние на производстве взрывчатки и вооружения. Его компании поставляли продукцию армиям по всей Европе. При жизни он получил более 300 патентов.

В 1895 году, за год до смерти, Нобель составил завещание. В нем он распорядился создать фонд, который ежегодно будет вручать пять премий — по физике, химии, медицине, литературе и отдельно премию мира.

Бюст Альфреда Нобеля перед Норвежским Нобелевским институтом. Фото: Getty Images

Одной из версий введения премии мира является то, что в последние годы жизни Нобель поддерживал тесную переписку с австрийской пацифисткой Бертой фон Зуттнер. Она недолго работала у него секретаршей, но позже стала влиятельной антивоенной активисткой. Ее позиция, вероятно, повлияла на решение учредить премию мира. В 1905 году фон Зуттнер стала первой женщиной, которая ее получила.

В своем завещании Нобель сформулировал общие принципы, по которым должна вручаться премия мира. Она назначается тому, кто сделал больше всего или лучше всего для братства между народами, для упразднения или сокращения постоянных армий, а также для проведения и содействия мирным конгрессам.

Как выглядит Нобелевская премия мира

Каждая нобелевская медаль имеет диаметр 66 мм, ее вес — 175 граммов. Изготовлена из 18-каратного зеленого золота (сплав золота и серебра) с покрытием из 24-каратного золота.

Годы рождения (1833) и смерти (1896) Альфреда Нобеля на нобелевских медалях обозначены римскими цифрами: MDCCCXXXIII — MDCCCXCVI.

Чеканят такие медали шведский Монетный двор в Эскильстуне и норвежский Королевский монетный двор в Конгсберге.

На аверсе медалей — портрет Альфреда Нобеля, шведского химика, инженера и филантропа, который больше всего прославился совершенствованием динамита и завещанием своего капитала на учреждение Нобелевских премий.

Аверс Нобелевской премии. Фото: Getty Images

Нобелевская медаль мира содержит на реверсе фигуры трех мужчин, которые обнимаются. На ней нанесена надпись Pro pace et fraternitate gentium (За мир и братство). Имя лауреата и год награждения вынесены на ребро медали.

Кто решает, кому вручить Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира, в отличие от других Нобелевских наград, вручает не шведское учреждение, а Норвежский Нобелевский комитет. Его формирует парламент Норвегии (Стортинг), согласно воле Нобеля. В составе комитета — пять членов, которых избирают на шесть лет.

Решение комитета является окончательным. Не существует механизма обжалования или пересмотра.

Номинанты на Нобелевскую премию мира

Список номинантов не является публичным. По уставу Нобелевского фонда, полный перечень раскрывается только через 50 лет. Нобелевский комитет лишь подтвердил, что в этом году выдвинуто 338 кандидатов, из которых 244 – физические лица и 94 – организации.

Если в медиа появляются имена — это либо предположение, либо утечка от подавших заявку. Наиболее ожидаемым претендентом в этом году является президент США Дональд Трамп. Американский лидер считает себя достойным награды и повторяет, что "урегулировал уже семь войн". Белый дом официально сообщал, что Трампа выдвинули в качестве номинанта на Нобелевскую премию мира премьер-министр Армении, президент Азербайджана, премьер-министр Камбоджи, президент Габона, премьер-министр Израиля, министр иностранных дел Руанды, правительство Пакистана.

По информации СМИ, в целом в этом году среди кандидатов на получение Нобелевской премии мира 2025 года были:

Emergency Response Rooms (ERRs) — общественная инициатива, занимающаяся оказанием гуманитарной помощи в Судане;

Юлия Навальная — жена Алексея Навального;

UNRWA — Палестинское агентство ООН (БАПОР);

UNHCR — Агентство ООН по делам беженцев (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев);

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ);

Красный Крест;

Врачи без границ;

Международный уголовный суд (МУС);

Дональд Трамп — президент США;

Владимир Зеленский — президент Украины;

НАТО;

Чоу Хан-дун, адвокат, политик, диссидентка и узник совести из Гонконга;

Ирвин Котлер — канадский правозащитник, бывший министр юстиции и экс-генпрокурор Канады;

Грета Тунберг — экоактивистка, участница двух разгромленных Израилем гуманитарно-пиарных экспедиций в сектор Газа.

Как выдвигают кандидатов

Номинации собирают до 31 января. Предлагать кандидатов могут:

члены парламентов и правительств;

профессора права, истории, политологии, теологии;

ректоры и канцлеры университетов;

руководители институтов исследования мира;

предыдущие лауреаты премии мира;

члены комитета и его советники.

Каждый должен подать имя кандидата и обосновать, почему именно этот человек или организация заслуживает награды.

Противоречивые победители прошлых лет

Из всех Нобелевских наград именно премия мира чаще всего становится объектом критики. Одной из причин является то, что точно не известно, что именно считается миром в этой номинации.

Список противоречивых победителей прошлых лет:

президент США Барак Обама — получил Нобелевскую премию мира в 2009 году. На тот момент он находился в должности всего девять месяцев, и критики назвали решение преждевременным — фактически, срок подачи номинаций завершился лишь через 12 дней после инаугурации Обамы;

палестинский лидер Ясир Арафат — получил премию в 1994 году вместе с тогдашним премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином и министром иностранных дел Израиля Шимоном Пересом за работу над Ослоскими мирными соглашениями, которые в 1990-х годах давали надежду на решение израильско-палестинского конфликта;

тогдашний госсекретарь США Генри Киссинджер — получил премию в 1973 году. Однако он считается причастным к одним из самых противоречивых эпизодов американской внешней политики — таких как тайные бомбардировки Камбоджи и поддержка кровавых военных режимов в Южной Америке;

премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед — получил пермию в 2019 году за усилия в решении длительного пограничного конфликта с соседней Эритреей. Впоследствии международное сообщество раскритиковало Абия Ахмеда за отправку войск в северный регион Тыграй;

бирманский политик Аун Сан Су Чжи — получила Нобелевскую премию мира в 1991 году за ненасильственную борьбу против военной диктатуры в Мьянме. Но более чем через 20 лет Аун Сан Су Чжи подверглась сокрушительной критике за то, что не осудила массовые убийства и серьезные нарушения прав человека в отношении мусульман-рохинджа в своей стране, которые ООН охарактеризовала как "геноцид";

кенийская активистка Вангари Маатаи — получила Нобелевскую премию в 2004 году за свое движение "Зеленый пояс", которому приписывают высадку миллионов деревьев. Однако ее триумф оказался под пристальным вниманием после того, как стали известны ее комментарии относительно ВИЧ и СПИДа. Маатаи предположила, что вирус ВИЧ был искусственно создан как биологическое оружие, предназначенное для уничтожения темнокожих людей;

совместная премия для украинских, белорусских и российских правозащитников — вручена в 2022 году. Это вызвало возмущение украинцев, которые считали, что общая номинация с представителями России и Беларуси в разгар войны более чем неуместна.

Напомним, в 2024 году Нобелевскую премию мира получила японская организация Nihon Hidankyo. Это движение людей, переживших атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, было отмечено премией "за усилия, направленные на создание мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельств того, что ядерное оружие больше никогда нельзя использовать".

В 2023 году Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Наргиз Мохаммади, которая несколько десятков лет отстаивает права женщин и политзаключенных в Иране и находится в тегеранской тюрьме после многочисленных арестов и приговоров.