Главная Новости дня В Пакистане объяснили, почему выдвинули Трампа на премию мира

В Пакистане объяснили, почему выдвинули Трампа на премию мира

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 21:34
Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Пакистан выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года за решающее лидерство во время недавнего конфликта между Индией и Пакистаном. Если бы война продолжилась, то последствия были бы катастрофическими, и "никто бы не выжил".

Такое заявление сделал премьер Пакистана Шехбаз Шариф во время выступления на Генассамблее ООН.

Читайте также:

Премьер Пакистана заявил о глубокой благодарности Трампу

"Пакистан согласился на прекращение огня, которое было заключено благодаря смелому и дальновидному руководству Дональда Трампа. Мы выражаем ему нашу глубокую благодарность. Пакистан выдвинул его на Нобелевскую премию мира", — заявил он.

Шариф отметил, что это самое малое, что Пакистан мог сделать для Трампа за его любовь к миру.

"И я действительно считаю, что он (Трамп, Ред.) человек мира", — добавил он.

Конфликт между Индией и Пакистаном

18 июня премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с Трампом в Белом доме и заявил, что решение Индии и Пакистана прекратить военные действия в мае приняли без какого-либо посредничества США. Таким образом Моди опроверг заявления американского лидера, что Трамп был посредником в прекращении огня.

20 июня президент США Дональд Трамп назвал себя главным инициатором мирного соглашения между Демократической Республикой Конго и Руандой, представители которых, как ожидается, подпишут документ в Вашингтоне на следующей неделе. Тогда он заявил, что после якобы большого вклада в мир во всем мире, он так и не получил Нобелевскую премию мира.

Конфликт между Индией и Пакистаном

Индия и Пакистан конфликтуют с 1947 года из-за региона Кашмир, который не могут разделить между собой.

22 апреля 2025 года на курорте вблизи Пахалгама в контролируемом Нью-Дели Кашмире вооруженные люди застрелили по меньшей мере 26 туристов, большинство из которых были индийцами. Тогда между Индией и Пакистаном началось обострение.

Вечером 6 мая в Пакистане и Кашмире прогремели взрывы. Индия заявила, что атаковала девять объектов "террористической инфраструктуры", начав операцию "Синдур". Пакистан назвал это "актом войны" и заявил, что имеет право на ответ.

10 мая Трамп заявил, что Индия и Пакистан договорились о прекращении огня.

Напомним, ранее сообщалось, почему Трамп хочет завершить войну в Украине и при чем здесь Нобелевская премия.

Один из конгрессменов США также заявил, что будет выдвигать Трампа на Нобелевскую премию.

США Дональд Трамп Пакистан Нобелевская премия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
