Головна Новини дня У Пакистані пояснили, чому висунули Трампа на Нобелівську премію

У Пакистані пояснили, чому висунули Трампа на Нобелівську премію

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 21:34
Пакистан висунув Трампа на Нобелівську премію
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Пакистан висунув президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року за вирішальне лідерство під час нещодавнього конфлікту між Індією та Пакистаном. Якби війна продовжилась, то наслідки були б катастрофічними і "ніхто б не вижив".

Таку заяву зробив прем'єр Пакистану Шехбаз Шаріф під час виступу на Генасамблеї ООН.

Читайте також:

Прем’єр Пакистану заявив про глибоку вдячність Трампу

"Пакистан погодився на припинення вогню, яке було укладено завдяки сміливому та далекоглядному керівництву Дональда Трампа. Ми висловлюємо йому нашу глибоку вдячність. Пакистан висунув його на Нобелівську премію миру", — заявив він.

Шаріф зазначив, що це найменше, що Пакистан міг зробити для Трампа за його любов до миру.

"І я справді вважаю, що він (Трамп, Ред.) людина миру", — додав він.

Конфлікт між Індією та Пакистаном

18 червня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся із Трампом у Білому домі та заявив, що рішення Індії та Пакистану припинити військові дії в травні ухвалили без будь-якого посередництва США. Таким чином Моді заперечив заяви американського лідера, що Трамп був посередником у припиненні вогню.

20 червня президент США Дональд Трамп назвав себе головним ініціатором мирної угоди між Демократичною Республікою Конго та Руандою, представники яких, як очікується, підпишуть документ у Вашингтоні наступного тижня. Тоді він заявив, що після нібито великого вкладу у мир в цілому світі, він так і не отримав Нобелівську премію миру.

Конфлікт між Індією та Пакистаном

Індія та Пакистан конфліктують з 1947 року через регіон Кашмір, який не можуть розділити між собою.

22 квітня 2025 року на курорті поблизу Пахалгама в контрольованому Нью-Делі Кашмірі озброєні люди застрелили щонайменше 26 туристів, більшість з яких були індійцями. Тоді між Індією та Пакистаном розпочалось загострення.

Увечері 6 травня у Пакистані та Кашмірі пролунали вибухи. Індія заявила, що атакувала дев'ять об'єктів "терористичної інфраструктури", почавши операцію "Сіндур". Пакистан назвав це "актом війни" та заявив, що має право на відповідь.

10 травня Трамп заявив, що Індія та Пакистан домовились про припинення вогню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чому Трамп хоче завершити війну в Україні і до чого тут Нобелівська премія.

Один із конгресменів США також заявив, що висуватиме Трампа на Нобелівську премію.

США Дональд Трамп Пакистан Нобелівська премія війна
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
