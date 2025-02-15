Дональд Трамп заявив, що цілком заслуговує на премію миру, але її йому не дадуть

Трампа висунули на Нобелівську премію — за що можуть її вручити
Президента США Дональда Трампа офіційно номінували на Нобелівську премію миру. Його висунув неназваний кваліфікований номінант і Норвезький Нобелівський комітет затвердив номінацію.
Про це повідомила ізраїльська журналістка Нерія Крауз з 13 каналу, що є кореспонденткою у Білому домі.
За що Трамп може отримати Нобелівську премію
За словами кореспондентки, премію можуть вручити за його роль у забезпеченні звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, і його зусилля зі звільнення решти заручників.
Нерія повідомила, що запитала у Трампа про премію і той відповів, що цілком заслуговує на таку відзнаку, але навряд чи йому її дадуть.
Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп уникнув прямої відповіді на запитання, хто винен у нинішній війні — Росія чи Україна? Таке питання йому поставили журналісти під час пресконференції у Білому домі.
Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що Європа відійшла від цінностей.
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