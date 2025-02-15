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Трампа выдвинули на Нобелевскую премию — за что могут ее вручить

15 февраля 2025 00:20
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Дональд Трамп заявил, что вполне заслуживает премию мира, но ее ему не дадут
Президент США Дональд Трамп выступает перед избирателями. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Президента США Дональда Трампа официально номинировали на Нобелевскую премию мира. Его выдвинул неназванный квалифицированный номинант и Норвежский Нобелевский комитет утвердил номинацию.

Об этом сообщила израильская журналистка Нерия Крауз с 13 канала, которая является корреспондентом в Белом доме.

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Сообщение о номинации Трампа на Нобелевскую премию мира. Фото: Скриншот

По словам корреспондента, премию могут вручить за его роль в обеспечении освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, и его усилия по освобождению остальных заложников.

Нерия сообщила, что спросила у Трампа о премии и тот ответил, что вполне заслуживает такой награды, но вряд ли ему ее дадут.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп избежал прямого ответа на вопрос, кто виноват в нынешней войне — Россия или Украина? Такой вопрос ему задали журналисты во время пресс-конференции в Белом доме.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Европа отошла от ценностей.

США Израиль Дональд Трамп ХАМАС Нобелевская премия
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