Лауретка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо — що про неї писав Трамп

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у січні цього року висловлювався про лауреатку Нобелівської премії миру. Йдеться про Марію Коріну Мачадо.

Про це Дональд Трамп писав у соцмережі TruthSocial.

Що відомо про лауреатку Нобелівської премії миру

Лідерку венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо режим Мадуро відсторонив від участі у президентських виборах 2024 року.

Марія Коріна Мачадо. Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Після цього вона висловила підтримку іншому кандидату — Едмундо Гонсалесу Уррутії. Однак влада сфальсифікувала вибори, тому переможцем оголосили диктатора Мадуро.

Лауреатка Нобелівської премії миру. Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Після інавгурації, що відбулася 10 січня 2025 року, венесуельська опозиція організувала масові акції протесту, вивівши на вулиці своїх прихильників.

Що писав Дональд Трамп

Лідер США підтримував протестувальників та Мачадо.

"Венесуельська активістка за демократію Марія Коріна Мачадо та новообраний президент Гонсалес мирно висловлюють голоси та волю венесуельського народу, коли сотні тисяч людей вийшли на демонстрації проти режиму", — наголошував Трамп.

За словами президента США, велика венесуельсько-американська громада у Штатах переважно підтримує вільну Венесуелу і рішуче підтримала його.

"Ці борці за свободу не повинні постраждати, вони повинні залишатися в безпеці та живими!" — додав Трамп.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 жовтня стало відомо, що Мачадо стала лауреткою Нобелівської премії миру 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Трампа номінують на Нобелівську премію миру. А за даними ЗМІ, лідер США одержимий її отриманням.