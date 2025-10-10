Нобелівська премія миру — Путін підтримав Трампа

Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп подякував російському диктатору Володимиру Путіна за підтримку. Це трапилось після того, як американський лідер не отримав Нобелівської премії миру.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social 10 жовтня.

Трамп подякував Путіну за підтримку

"Дякую президенту Путіну", — написав Трамп.

Скриншот допису Дональда Трампа

Зазначимо, раніше Путін заявив, що Нобелівська премія миру начебто втратила свій статус, і Трамп насправді розв'язує світові кризи.

"Нобелівську премію миру іноді давали тим, хто нічого для миру не зробив", — сказав російський диктатор.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру отримала лідерка опозиції у Венесуелі Марія Коріні Мачадо. Нобелівський комітет відзначив її за "невтомну роботу з просування демократичних прав для народу Венесуели".

Раніше Дональд Трамп висловлювався про Мачадо та висловлював їй підтримку у її діяльності. Однак наразі президент США не коментував те, що не отримав Нобелівської премії.

Водночас у Білому домі образилися, що Нобелівську премію отримав не Трамп. Там заявили, що "Нобелівський комітет довів, що вони ставлять політику вище за мир".