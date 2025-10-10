Відео
Головна Новини дня Трамп подякував Путіну за підтримку, коли не отримав Нобеля

Трамп подякував Путіну за підтримку, коли не отримав Нобеля

Дата публікації: 10 жовтня 2025 18:56
Нобелівська премія миру — Путін підтримав Трампа
Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп подякував російському диктатору Володимиру Путіна за підтримку. Це трапилось після того, як американський лідер не отримав Нобелівської премії миру.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social 10 жовтня.

Читайте також:

Трамп подякував Путіну за підтримку

"Дякую президенту Путіну", — написав Трамп. 

null
Скриншот допису Дональда Трампа

Зазначимо, раніше Путін заявив, що Нобелівська премія миру начебто втратила свій статус, і Трамп насправді розв'язує світові кризи.

"Нобелівську премію миру іноді давали тим, хто нічого для миру не зробив", — сказав російський диктатор. 

Нагадаємо, Нобелівську премію миру отримала лідерка опозиції у Венесуелі Марія Коріні Мачадо. Нобелівський комітет відзначив її за "невтомну роботу з просування демократичних прав для народу Венесуели"

Раніше Дональд Трамп висловлювався про Мачадо та висловлював їй підтримку у її діяльності. Однак наразі президент США не коментував те, що не отримав Нобелівської премії. 

Водночас у Білому домі образилися, що Нобелівську премію отримав не Трамп. Там заявили, що "Нобелівський комітет довів, що вони ставлять політику вище за мир".

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
