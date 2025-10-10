Нобелівська премія миру — Путін підтримав Трампа

Трамп подякував Путіну за підтримку, коли не отримав Нобеля
Президент США Дональд Трамп подякував російському диктатору Володимиру Путіна за підтримку. Це трапилось після того, як американський лідер не отримав Нобелівської премії миру.
Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social 10 жовтня.
Трамп подякував Путіну за підтримку
"Дякую президенту Путіну", — написав Трамп.
Зазначимо, раніше Путін заявив, що Нобелівська премія миру начебто втратила свій статус, і Трамп насправді розв'язує світові кризи.
"Нобелівську премію миру іноді давали тим, хто нічого для миру не зробив", — сказав російський диктатор.
Нагадаємо, Нобелівську премію миру отримала лідерка опозиції у Венесуелі Марія Коріні Мачадо. Нобелівський комітет відзначив її за "невтомну роботу з просування демократичних прав для народу Венесуели".
Раніше Дональд Трамп висловлювався про Мачадо та висловлював їй підтримку у її діяльності. Однак наразі президент США не коментував те, що не отримав Нобелівської премії.
Водночас у Білому домі образилися, що Нобелівську премію отримав не Трамп. Там заявили, що "Нобелівський комітет довів, що вони ставлять політику вище за мир".
