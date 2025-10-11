Відео
Зеленський проводить розмову з Трампом

Зеленський проводить розмову з Трампом

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 15:21
Телефонна розмова Зеленського та Трампа 11 жовтня
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський проводить телефонну розмову з очільником США Дональдом Трампом. Що саме обговорюють наразі невідомо.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак у суботу, 11 жовтня.

Інших деталей Єрмак наразі не розповів.

Єрмак
Допис Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вчора, 10 жовтня, Трамп подякував російському диктатору Володимиру Путіну за нібито підтримку. Адже напереродні очільник Кремля заявив, що Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру, бо він розв'язує світові кризи.

А Путін нещодавно заявляв, що у них із Трампом є спільне розуміння того, як завершити війну РФ проти України.

Крім того, глава Білого дому впевнений, що Україна та РФ обов'язково проведуть переговори щодо миру.

Володимир Зеленський Андрій Єрмак переговори Дональд Трамп президент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
