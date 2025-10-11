Телефонна розмова Зеленського та Трампа 11 жовтня

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський проводить телефонну розмову з очільником США Дональдом Трампом. Що саме обговорюють наразі невідомо.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак у суботу, 11 жовтня.

Дзвінок Зеленського і Трампа — деталі

Інших деталей Єрмак наразі не розповів.

Допис Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вчора, 10 жовтня, Трамп подякував російському диктатору Володимиру Путіну за нібито підтримку. Адже напереродні очільник Кремля заявив, що Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру, бо він розв'язує світові кризи.

А Путін нещодавно заявляв, що у них із Трампом є спільне розуміння того, як завершити війну РФ проти України.

Крім того, глава Білого дому впевнений, що У країна та РФ обов'язково проведуть переговори щодо миру.