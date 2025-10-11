Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности сегодняшнего телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом. Он отметил, что во время общения речь шла также о ситуации с энергосистемой Украины после атак РФ.

Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении в субботу, 11 октября.

Сегодня, 11 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Во время общения, в частности, лидеры говорили о последствиях атак России на энергетическую систему Украины. Дональд Трамп спрашивал о ситуации в Киеве и других регионах Украины.

"Я говорил с Президентом США Дональдом Трампом, очень подробно по энергетике, о возможности усилить ПВО. Проинформировал также о ситуации в Одессе и других наших городах и общинах.

Благодарен за готовность помочь. Президент Трамп спрашивал о ситуации в столице, в других наших регионах. Мир видит, что делает Россия. Как она пытается воспользоваться тем, что лидеры мира сосредоточены на попытке завершить войну на Ближнем Востоке", — рассказал президент Украины.

