Зеленский рассказал о ситуации в энергосистеме Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации с восстановлением электроснабжения после массированного удара РФ по украинской энергосистеме. Глава государства отметил, что ремонтные работы продолжаются фактически круглосуточно.

Об этом украинский лидер сообщил в субботу, 11 октября, в Telegram.

Зеленский о ситуации с восстановлением электроснабжения

Сегодня, 11 октября, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации с энергетической системой Украины после массированных атак РФ. Он отметил, что восстановление электроснабжения продолжается фактически круглосуточно.

"Прежде всего я хочу поблагодарить всех наших людей, которые фактически круглосуточно восстанавливают поставки электричества после всех этих российских ударов. Много сделано в Киеве, в Киевской области, в восточных областях. Из-за российских обстрелов значительно затруднено восстановление в Харьковской, Донецкой, Сумской областях", — проинформировал Зеленский.

В то же время он добавил, что этой ночью российские оккупанты нанесли удар по Одессе. Президент подчеркнул, что это был целенаправленный удар по критической инфраструктуре. Значительную часть дронов удалось сбить. Но, к сожалению, не все. Были поражения энергетики в Одессе.

"Делается все максимально для ремонта, для восстановления энергоснабжения. Я ожидаю доклад по этому поводу после 20 часов", — сказал лидер.

Зеленский о важных международных разговорах 11 октября

Президент сообщил, что сегодня было уже несколько важных международных разговоров. Он отметил, что именно энергетика — это ключевые вещи.

"Детально работаем с нашими партнерами, чтобы было достаточно поддержки. Будут переговоры еще на днях. И это вопрос об оборудовании, которое мы накапливаем в резерве на зиму, а также сейчас используем в общинах там, где это нужно. Также о необходимых финансах. Конечно, еще ПВО. Только системы ПВО, когда их достаточно, гарантируют защиту. Мы работаем, чтобы были ракеты для систем", — резюмировал глава государства.

Напомним, что 11 октября Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом.

Также сегодня Зеленский поговорил по телефону с Премьер-министром Канады Марком Карни — речь шла о ситуации на поле боя.