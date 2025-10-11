Відео
Головна Новини дня Зеленський пояснив ситуацію з відновленням електропостачання

Зеленський пояснив ситуацію з відновленням електропостачання

Дата публікації: 11 жовтня 2025 18:32
Зеленський розповів про ситуацію в енергосистемі України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію з відновленням електропостачання після масованого удару РФ по українській енергосистемі. Глава держави зазначив, що ремонтні роботи тривають фактично цілодобово.

Про це український лідер повідомив у суботу, 11 жовтня, в Telegram.

Зеленський про ситуацію з відновленням електропостачання

Сьогодні, 11 жовтня, Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію з енергетичною системою України після масованих атак РФ. Він зазначив, що відновлення електропостачання триває фактично цілодобово.

"Перш за все я хочу подякувати всім нашим людям, які фактично цілодобово відновлюють постачання електрики після всіх цих російських ударів. Багато зроблено в Києві, на Київщині, у східних областях. Через російські обстріли значно ускладнене відновлення на Харківщині, на Донеччині, Сумщині", — поінформував Зеленський.

Водночас він додав, що цієї ночі російські окупанти завдали удару по Одесі. Президент наголосив, що це був цілеспрямований удар по критичній інфраструктурі. Значну частину дронів вдалося збити. Але, на жаль, не всі. Були ураження енергетики в Одесі.

"Робиться все максимально для ремонту, для відновлення енергопостачання. Я очікую на доповідь щодо цього після 20-ї години", — сказав лідер.

Зеленський про важливі міжнародні розмови 11 жовтня

Президент повідомив, що сьогодні було вже кілька важливих міжнародних розмов. Він зазначив, що саме енергетика — це ключові речі.

"Детально працюємо з нашими партнерами, щоб було достатньо підтримки. Будуть перемовини ще цими днями. І це питання про обладнання, яке ми накопичуємо в резерві на зиму, а також зараз використовуємо в громадах там, де це потрібно. Також про необхідні фінанси. Звісно, ще ППО. Тільки системи ППО, коли їх достатньо, гарантують захист. Ми працюємо, щоб були ракети для систем", — резюмував глава держави.

Нагадаємо, що 11 жовтня Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером США Дональдом Трампом.

Також сьогодні Зеленський поговорив телефоном із Премʼєр-міністром Канади Марком Карні — йшлося про ситуацію на полі бою.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
