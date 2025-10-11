Зеленський поговорив з Трампом 11 жовтня — які теми обговорили

Розмова Зеленського і Трампа — перші деталі
Президент України Володимир Зеленський обговорив із очільником США Дональдом Трампом російські удари по українській енергетиці. А також посилення протиповітряної оборони.
Про це глава держави повідомив у Telegram у суботу, 11 жовтня.
Зеленський анонсував "сильні ідеї" для посилення ППО
"Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас...", — йдеться в повідомленні.
Зеленський назвав розмову дуже продуктивною.
"Я привітав президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", — зазначив він.
Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що Україна та РФ обов'язково проведуть переговори щодо миру.
А вчора Трамп присвятив допис російському диктатору Володимиру Путіну.
