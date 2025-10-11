Зеленський провів розмову із прем'єром Канади

Зеленський обговорив із прем'єром Канади ситуацію на фронті
У суботу, 11 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Премʼєр-міністром Канади Марком Карні. Зокрема, сторони обговорили ситуацію на фронті.
Про це глава держави повідомив у Telegram.

Сьогодні, 11 жовтня, Президент України Володимир Зеленський поговорив із Премʼєр-міністром Канади Марком Карні.
Під час розмови, сторони поділилися деталями їхніх контактів із Президентом США Дональдом Трампом.
Президент України поінформував про актуальну ситуацію на полі бою. А також розповів про підлі удари Росії по енергетиці й людях.
"Ми обговорили чіткі кроки, які можуть допомогти від цього захиститися та посилити стійкість енергосистеми", — зазначив український лідер.
Окремо сторони торкнулись ініціативи PURL. Зеленський наголосив, що Канада вже зробила вагомий внесок, і є потенціал для розширення її участі в програмі.
"Обговорили також нашу спільну з партнерами роботу в "Коаліції охочих". Посилимо практичну частину цього формату. Скоординували наші подальші кроки.
Дякую, Марку, за розмову і за готовність змістовно працювати в усіх напрямах", — резюмував Зеленський.
Нагадаємо, що сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з главою Білого дому Дональдом Трампом.
Згодом Зеленський розкрив деталі розмови із президентом США — лідери, зокрема, говорили про атаки РФ на українську енергетику.
