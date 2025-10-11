Відео
Головна Новини дня Зеленський обговорив із прем'єром Канади ситуацію на фронті

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 18:08
Зеленський провів розмову із прем'єром Канади
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У суботу, 11 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Премʼєр-міністром Канади Марком Карні. Зокрема, сторони обговорили ситуацію на фронті.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Згодом Зеленський розкрив деталі розмови із президентом США — лідери, зокрема, говорили про атаки РФ на українську енергетику.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
