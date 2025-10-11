Зеленский провел разговор с премьером Канады

Зеленский обсудил с премьером Канады ситуацию на фронте
В субботу, 11 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Марком Карни. В частности, стороны обсудили ситуацию на фронте.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский поговорил с премьером Канады — детали
Сегодня, 11 октября, Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Премьер-министром Канады Марком Карни.
Во время разговора, стороны поделились деталями их контактов с Президентом США Дональдом Трампом.
Президент Украины проинформировал об актуальной ситуации на поле боя. А также рассказал о подлых ударах России по энергетике и людям.
"Мы обсудили четкие шаги, которые могут помочь от этого защититься и усилить устойчивость энергосистемы", — отметил украинский лидер.
Отдельно стороны коснулись инициативы PURL. Зеленский отметил, что Канада уже сделала весомый вклад, и есть потенциал для расширения ее участия в программе.
"Обсудили также нашу совместную с партнерами работу в "Коалиции желающих". Усилим практическую часть этого формата. Скоординировали наши дальнейшие шаги.
Спасибо, Марк, за разговор и за готовность содержательно работать по всем направлениям", — резюмировал Зеленский.
Напомним, что сегодня Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Позже Зеленский раскрыл детали разговора с президентом США — лидеры, в частности, говорили об атаках РФ на украинскую энергетику.
Читайте Новини.LIVE!