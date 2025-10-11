Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский обсудил с премьером Канады ситуацию на фронте

Зеленский обсудил с премьером Канады ситуацию на фронте

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 18:08
Зеленский провел разговор с премьером Канады
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В субботу, 11 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Марком Карни. В частности, стороны обсудили ситуацию на фронте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский поговорил с премьером Канады — детали

Сегодня, 11 октября, Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Премьер-министром Канады Марком Карни.

Во время разговора, стороны поделились деталями их контактов с Президентом США Дональдом Трампом.

Президент Украины проинформировал об актуальной ситуации на поле боя. А также рассказал о подлых ударах России по энергетике и людям.

"Мы обсудили четкие шаги, которые могут помочь от этого защититься и усилить устойчивость энергосистемы", — отметил украинский лидер.

Отдельно стороны коснулись инициативы PURL. Зеленский отметил, что Канада уже сделала весомый вклад, и есть потенциал для расширения ее участия в программе.

"Обсудили также нашу совместную с партнерами работу в "Коалиции желающих". Усилим практическую часть этого формата. Скоординировали наши дальнейшие шаги.

Спасибо, Марк, за разговор и за готовность содержательно работать по всем направлениям", — резюмировал Зеленский.

Зеленський
Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что сегодня Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Позже Зеленский раскрыл детали разговора с президентом США — лидеры, в частности, говорили об атаках РФ на украинскую энергетику.

Владимир Зеленский Канада война в Украине ситуация на фронте
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации