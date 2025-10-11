Зеленский провел разговор с премьером Канады

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В субботу, 11 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Марком Карни. В частности, стороны обсудили ситуацию на фронте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Сегодня, 11 октября, Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Премьер-министром Канады Марком Карни.

Во время разговора, стороны поделились деталями их контактов с Президентом США Дональдом Трампом.

Президент Украины проинформировал об актуальной ситуации на поле боя. А также рассказал о подлых ударах России по энергетике и людям.

"Мы обсудили четкие шаги, которые могут помочь от этого защититься и усилить устойчивость энергосистемы", — отметил украинский лидер.

Отдельно стороны коснулись инициативы PURL. Зеленский отметил, что Канада уже сделала весомый вклад, и есть потенциал для расширения ее участия в программе.

"Обсудили также нашу совместную с партнерами работу в "Коалиции желающих". Усилим практическую часть этого формата. Скоординировали наши дальнейшие шаги.

Спасибо, Марк, за разговор и за готовность содержательно работать по всем направлениям", — резюмировал Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что сегодня Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Позже Зеленский раскрыл детали разговора с президентом США — лидеры, в частности, говорили об атаках РФ на украинскую энергетику.