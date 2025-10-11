Відео
Головна Новини дня Зеленський розкрив подробиці телефонної розмови з Трампом

Зеленський розкрив подробиці телефонної розмови з Трампом

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 19:22
Зеленський розкрив деталі розмови із Трампом
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці сьогоднішньої телефонної розмови із лідером США Дональдом Трампом. Він зазначив, що під час спілкування йшлося також про ситуацію з енергосистемою України після атак РФ.

Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні у суботу, 11 жовтня.

Під час спілкування, зокрема, лідери говорили про наслідки атак Росії на енергетичну систему України. Дональд Трамп питав про ситуацію у Києві та інших регіонах України.

"Я говорив з Президентом США Дональдом Трампом, дуже детально щодо енергетики, щодо можливості посилити ППО. Поінформував також про ситуацію в Одесі та інших наших містах і громадах.

Вдячний за готовність допомогти. Президент Трамп питав про ситуацію в столиці, в інших наших регіонах. Світ бачить, що робить Росія. Як вона намагається скористатися тим, що лідери світу зосереджені на спробі завершити війну на Близькому Сході", — розповів президент України.

Раніше Зеленський повідомляв, що під час розмови із Трампом 11 жовтня вони говорили про посилення протиповітряної оборони України.

Також Зеленський інформував про актуальну ситуацію в енергосистемі України після ударів РФ по енергетиці.

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп обстріли війна в Україні енергетика
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
