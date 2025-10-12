Видео
Україна
Видео

Зеленский раскрыл подробности разговоров с Трампом и Макроном

Зеленский раскрыл подробности разговоров с Трампом и Макроном

Дата публикации 12 октября 2025 17:12
Зеленский рассказал детали разговоров с Трампом и Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В воскресенье, 12 октября, Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности телефонных разговоров с лидером США Дональдом Трампом и Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. С обоими лидерами Зеленский обсуждал усиление противовоздушной обороны.

Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении в Telegram.

Зеленский о разговоре с Трампом

Зеленский отметил, что сегодня говорил с Президентом Трампом — и это уже второй раз за эти дни.

Лидер проинформировал, что сейчас идет детальная работа с Америкой, чтобы усилить нас — нашу ПВО, все наши возможности защиты: "Петриоты" прежде всего, другие системы, также наши активные действия, нашу дальнобойность.

"Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки", это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира. Мы договорились с Президентом Трампом, что наши команды, наши военные будут заниматься всем тем, что мы обсудили. И в том числе это касается энергетики, газа. Я благодарю. Рассчитываем на результат", — сказал Зеленский.

Зеленский о разговоре с Макроном

Также сегодня, 12 октября, Зеленский говорил с Президентом Франции Макроном. Стороны, в частности, обсудили усиление ПВО.

"Говорил сегодня также с Президентом Франции Макроном, тоже ключевое — это ПВО, наша устойчивость, также дипломатические меры следующих недель, мы координируем наши позиции. Мы договорились, что наши военные передадут Франции первые потребности, и мы ускоряем поставки", — проинформировал глава государства.

Кроме того, он добавил, что также лидеры обсудили ситуацию на Запорожской атомной станции.

Зеленский отметил, что Украина может, как это уже было десятки раз, отремонтировать линии энергообеспечения станции и гарантировать безопасность станции. Президент подчеркнул, что именно украинский контроль, именно наши украинские специалисты являются стопроцентной гарантией безопасности.

"Россия не имеет интереса возвращать безопасность — их надо дожать до этого, и нужна более четкая, честная позиция МАГАТЭ. Россия может и должна прекратить обстрелы, чтобы ремонтные бригады могли работать. Продолжается самый длинный блэкаут на Запорожской АЭС — уже почти три недели станция на дизель-генераторах. Так не должно быть", — резюмировал украинский лидер.

Ранее, мы информировали, что 12 октября второй раз за два дня Зеленский провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом.

Также мы сообщали и о телефонном разговоре Зеленского с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Владимир Зеленский переговоры Эммануэль Макрон Дональд Трамп война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
