Главная Новости дня Зеленский провел переговоры с Макроном об усилении ПВО

Зеленский провел переговоры с Макроном об усилении ПВО

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 14:56
Зеленский рассказал о разговоре с Макроном - детали договоренностей
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого обсудили усиление украинской системы противовоздушной обороны. Лидеры также скоординировали дальнейшие дипломатические шаги, направленные на усиление международного давления на Россию.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в воскресенье, 12 октября.

Читайте также:

Зеленский и Макрон обсудили поддержку Украины

Президент поблагодарил Францию за значительный вклад в защиту жизни украинцев и отметил необходимость усиления системы ПВО. Он проинформировал французского коллегу о первоочередных потребностях Украины, в частности в дополнительных системах и ракетах для противодействия новым атакам РФ. Лидеры также договорились продолжить совместную работу над расширением программы PURL.

Зеленский провел переговоры с Макроном об усилении ПВО - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Говорил с Президентом Эмманюэлем Макроном. Спасибо за то, что Франция так много делает для защиты жизни", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия пользуется международным вниманием к событиям на Ближнем Востоке, чтобы усиливать удары по украинским городам. По словам президента, Киев и Париж скоординировали совместные дипломатические действия с другими партнерами на ближайшие недели. Зеленский подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы давление на Россию только росло.

Напомним, что лидеры Великобритании, Франции и Германии провели телефонный разговор, во время которого договорились направить замороженные российские активы на поддержку Украины.

Ранее мы также информировали, что командующий сухопутных войск Франции Пьер Шиль заявил о необходимости подготовки к возможной войне и сообщил об увеличении военного бюджета и подготовке операторов дронов.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
