Зеленський розповів про розмову з Макроном — деталі домовленостей

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої обговорили посилення української системи протиповітряної оборони. Лідери також скоординували подальші дипломатичні кроки, спрямовані на посилення міжнародного тиску на Росію.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у неділю, 12 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський і Макрон обговорили підтримку України

Президент подякував Франції за значний внесок у захист життя українців та наголосив на потребі посилення системи ППО. Він поінформував французького колегу про першочергові потреби України, зокрема в додаткових системах і ракетах для протидії новим атакам РФ. Лідери також домовилися продовжити спільну роботу над розширенням програми PURL.

Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Говорив з Президентом Емманюелем Макроном. Дякую за те, що Франція так багато робить для захисту життя", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Росія користується міжнародною увагою до подій на Близькому Сході, щоб посилювати удари по українських містах. За словами президента, Київ та Париж скоординували спільні дипломатичні дії з іншими партнерами на найближчі тижні. Зеленський підкреслив, що Україна працює над тим, щоб тиск на Росію лише зростав.

Нагадаємо, що лідери Великої Британії, Франції та Німеччини провели телефонну розмову, під час якої домовилися спрямувати заморожені російські активи на підтримку України.

Раніше ми також інформували, що командувач сухопутних військ Франції П’єр Шиль заявив про необхідність підготовки до можливої війни й повідомив про збільшення військового бюджету та підготовку операторів дронів.