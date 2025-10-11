Відео
Головна Новини дня Лідери трьох країн Європи заявили про використання активів РФ

Лідери трьох країн Європи заявили про використання активів РФ

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 07:27
Британія, Франція та Німеччина погодили використання заморожених російських активів
Емманюель Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини домовилися використовувати заморожені російські активи для підтримки України. Між Кіром Стармером, Емманюелем Макроном та Фрідріхом Мерцом відбулася телефонна розмова.

Про це повідомляє Reuters.

Використання заморожених активів Росії

У повідомленні, оприлюдненому німецьким урядом, наголошується, що такі кроки мають на меті посилити тиск на Росію та спонукати її до початку переговорного процесу.

"Ми готові рухатися в напрямку скоординованого використання вартості заморожених російських суверенних активів для підтримки Збройних сил України та таким чином привести Росію до столу переговорів", — йдеться в заяві трьох лідерів.

Вони зауважили, що прагнуть це зробити у тісній співпраці зі Сполученими Штатами Америки. 

Припинення вогню в Газі

Крім того, Стармер, Макрон та Мерц привітали угоду про припинення вогню в Газі. Вони зобовʼязалися відновити гуманітарну допомогу, як тільки вона набуде чинності.

Нагадаємо, 10 жовтня український лідер Володимир Зеленський обговорив з президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард заморожені російські активи.

Раніше Зеленський зазначав, що Україна готова використовувати гроші від активів Росії на власне виробництво, європейську зброю та американську зброю.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
