Україна
Лидеры трех стран Европы заявили об использовании активов РФ

Лидеры трех стран Европы заявили об использовании активов РФ

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 07:27
Британия, Франция и Германия согласовали использование замороженных российских активов
Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Лидеры Великобритании, Франции и Германии договорились использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Между Киром Стармером, Эмманюэлем Макроном и Фридрихом Мерцом состоялся телефонный разговор.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Использование замороженных активов России

В сообщении, обнародованном немецким правительством, отмечается, что цель таких шагов — усилить давление на Россию и побудить ее к началу переговорного процесса.

"Мы готовы двигаться в направлении скоординированного использования стоимости замороженных российских суверенных активов для поддержки Вооруженных сил Украины и таким образом привести Россию к столу переговоров", — говорится в заявлении трех лидеров.

Они отметили, что стремятся это сделать в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки.

Прекращение огня в Газе

Кроме того, Стармер, Макрон и Мерц приветствовали соглашение о прекращении огня в Газе. Они обязались возобновить гуманитарную помощь, как только оно вступит в силу.

Напомним, 10 октября украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард замороженные российские активы.

Ранее Зеленский отмечал, что Украина готова использовать деньги от активов России на собственное производство, европейское оружие и американское оружие.

Франция Германия Великобритания Украина Европа активы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
