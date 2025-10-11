Британия, Франция и Германия согласовали использование замороженных российских активов

Лидеры трех стран Европы заявили об использовании активов РФ
Лидеры Великобритании, Франции и Германии договорились использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Между Киром Стармером, Эмманюэлем Макроном и Фридрихом Мерцом состоялся телефонный разговор.
Об этом сообщает Reuters.
Использование замороженных активов России
В сообщении, обнародованном немецким правительством, отмечается, что цель таких шагов — усилить давление на Россию и побудить ее к началу переговорного процесса.
"Мы готовы двигаться в направлении скоординированного использования стоимости замороженных российских суверенных активов для поддержки Вооруженных сил Украины и таким образом привести Россию к столу переговоров", — говорится в заявлении трех лидеров.
Они отметили, что стремятся это сделать в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки.
Прекращение огня в Газе
Кроме того, Стармер, Макрон и Мерц приветствовали соглашение о прекращении огня в Газе. Они обязались возобновить гуманитарную помощь, как только оно вступит в силу.
Напомним, 10 октября украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард замороженные российские активы.
Ранее Зеленский отмечал, что Украина готова использовать деньги от активов России на собственное производство, европейское оружие и американское оружие.
