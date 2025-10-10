Зеленский созвонился с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард - что обсудили

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Украина использует замороженные российские активы для защиты от атак оккупантов. Это сегодня глава Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в пятницу, 10 октября.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский созвонился с Кристин Лагард — детали

"Говорил с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард. Сегодня в Украине была тяжелая ночь. Очередная российская атака, снова удары по нашей энергетической системе. Россия применила более 450 дронов, десятки ракет, в том числе и баллистику. Проинформировал о последствиях этого террористического удара", — рассказал он.

Глава государства рассказал, что сейчас в разных регионах Украины работают ремонтные бригады и энергетики.

"Делаем все, чтобы восстановить нормальную жизнь. Важно, чтобы Россия несла реальную ответственность за то, что затягивает эту войну и пытается уничтожить жизнь. Обсудили, как справедливо использовать замороженные российские активы ради защиты от российской же войны и восстановления жизни в Украине. Решение, как это сделать, есть", — добавил он.

Зеленский отметил, что в Европе должна быть достаточная политическая воля в отношении российских активов, ведь именно там сосредоточена наибольшая их часть.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен пути для использования замороженных российских активов.

Также мы писали, сколько средств уже получила Украина из замороженных активов РФ.