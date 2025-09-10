Зеленский и фон дер Ляйен обсудили замороженные активы РФ

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В частности, стороны обсудили больше путей для использования замороженных российских активов.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в среду, 10 сентября.

Разговор Зеленского с фон дер Ляйен

Глава государства поблагодарил фон дер Ляйен за ежегодное обращение к Европарламенту и четкий месседж о 6 миллиардах евро на производство беспилотников в Украине.

Глава Еврокомиссии рассказала Зеленскому о совместной работе с партнерами США по усилению санкций против России.

"Обсудили и поддержку украинских детей. Урсула подтвердила, что Евросоюз поможет с финансированием бесплатного питания для школьников. Скоординировали и дальнейшие шаги для возвращения похищенных детей", — подчеркнул Зеленский.

Стороны договорились быть в контакте.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, фон дер Ляйен заявила, что для Украины будет выделено авансом 6 миллиардов евро кредита, финансируемого замороженными активами России.

А недавно глава Еврокомиссии говорила с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом о санкциях против России.