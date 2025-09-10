Зеленський і фон дер Ляєн обговорили заморожені активи РФ

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, сторони обговорили більше шляхів для використання заморожених російських активів.

Про це український лідер повідомив у Telegram у середу, 10 вересня.

Реклама

Читайте також:

Розмова Зеленського з фон дер Ляєн

Глава держави подякував фон дер Ляєн за щорічне звернення до Європарламенту та чіткий меседж про 6 мільярдів євро на виробництво безпілотників в Україні.

Глава Єврокомісії розповіла Зеленському про спільну роботу з партнерами США щодо посилення санкцій проти Росії.

"Обговорили й підтримку українських дітей. Урсула підтвердила, що Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів. Скоординували й подальші кроки для повернення викрадених дітей", — наголосив Зеленський.

Сторони домовилися бути в контакті.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, фон дер Ляєн заявила, що для України буде виділено авансом 6 мільярдів євро кредиту, фінансованого замороженими активами Росії.

А нещодавно глава Єврокомісії говорила з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом про санкції проти Росії.