Зеленський і фон дер Ляєн обговорили заморожені активи РФ

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн заморожені російські активи
Український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, сторони обговорили більше шляхів для використання заморожених російських активів.
Про це український лідер повідомив у Telegram у середу, 10 вересня.
Розмова Зеленського з фон дер Ляєн
Глава держави подякував фон дер Ляєн за щорічне звернення до Європарламенту та чіткий меседж про 6 мільярдів євро на виробництво безпілотників в Україні.
Глава Єврокомісії розповіла Зеленському про спільну роботу з партнерами США щодо посилення санкцій проти Росії.
"Обговорили й підтримку українських дітей. Урсула підтвердила, що Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів. Скоординували й подальші кроки для повернення викрадених дітей", — наголосив Зеленський.
Сторони домовилися бути в контакті.
Нагадаємо, фон дер Ляєн заявила, що для України буде виділено авансом 6 мільярдів євро кредиту, фінансованого замороженими активами Росії.
А нещодавно глава Єврокомісії говорила з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом про санкції проти Росії.
