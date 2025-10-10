Відео
Головна Новини дня Зеленський розповів, як Україна використає заморожені активи РФ

Зеленський розповів, як Україна використає заморожені активи РФ

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 14:25
Зеленський зідзвонився з президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард - що обговорили
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Україна використає заморожені російські активи для захисту від атак окупантів. Це сьогодні очільник України Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард. 

Про це Зеленський повідомив у Telegram у п’ятницю, 10 жовтня.

Читайте також:
допис Зеленського
Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський зідзвонився з Крістін Лагард — деталі

"Говорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард. Сьогодні в Україні була важка ніч. Чергова російська атака, знов удари по нашій енергетичній системі. Росія застосувала більш ніж 450 дронів, десятки ракет, зокрема й балістику. Поінформував про наслідки цього терористичного удару", — розповів він.

Глава держави розповів, що зараз у різних регіонах України працюють ремонтні бригади та енергетики.

"Робимо все, щоб відновити нормальне життя. Важливо, щоб Росія несла реальну відповідальність за те, що затягує цю війну та намагається знищити життя. Обговорили, як справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від російської ж війни та відновлення життя в Україні. Рішення, як це зробити, є", — додав він.

Зеленський наголосив, що у Європі має бути достатня політична воля щодо російських активів, адже саме там зосереджена найбільша їх частина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський обговорив з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн шляхи для використання заморожених російських активів.

Також ми писали, скільки коштів вже отримала Україна з заморожених активів РФ.

Володимир Зеленський активи війна в Україні Росія банк
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
