Зеленський зідзвонився з президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард - що обговорили

Україна використає заморожені російські активи для захисту від атак окупантів. Це сьогодні очільник України Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Про це Зеленський повідомив у Telegram у п’ятницю, 10 жовтня.

Зеленський зідзвонився з Крістін Лагард — деталі

"Говорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард. Сьогодні в Україні була важка ніч. Чергова російська атака, знов удари по нашій енергетичній системі. Росія застосувала більш ніж 450 дронів, десятки ракет, зокрема й балістику. Поінформував про наслідки цього терористичного удару", — розповів він.

Глава держави розповів, що зараз у різних регіонах України працюють ремонтні бригади та енергетики.

"Робимо все, щоб відновити нормальне життя. Важливо, щоб Росія несла реальну відповідальність за те, що затягує цю війну та намагається знищити життя. Обговорили, як справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від російської ж війни та відновлення життя в Україні. Рішення, як це зробити, є", — додав він.

Зеленський наголосив, що у Європі має бути достатня політична воля щодо російських активів, адже саме там зосереджена найбільша їх частина.

