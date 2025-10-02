Дания пока не приняла решение относительно репараций Украине

Метте Фредериксен. Фото: кадр из видео

Премьер Дании Метте Фредериксен отметила, что вопрос передачи замороженных активов РФ Украине в качестве репараций находится на стадии обсуждений и требует принятия официального решения, а не оставления в рамках неформальных договоренностей.

Об этом Фредериксен заявила на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 2 октября.

Репарации для Украины: позиция Дании

Премьер Дании отметила, что вопрос репараций находится на стадии обсуждений и требует принятия официального решения, а не оставления в рамках неформальных договоренностей. По ее словам, дискуссии продолжаются, чтобы понять все детали и смысл этого вопроса, однако финального решения пока нет.

Метте Фредериксен подчеркнула, что проведенная работа является положительной, и выразила надежду на принятие соответствующих решений в будущем.

"Идея заключается в том, чтобы мы сейчас готовились к принятию этих решений, — а уже потом приняли это решение", — добавила Метте Фредериксен.

Итак, решение о репарациях Украине за счет замороженных российских активов пока является предметом серьезных политических дискуссий в ЕС.

