Дания призывает союзников инвестировать больше в производство оружия

Фредериксен призвала вкладывать больше в производство оружия
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призывает союзников вкладывать больше денег в производство оружия.
Об этом она сказала на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в четверг, 2 октября.
Производство оружия
"Я призываю наших коллег и союзников предоставлять больше финансирования, вкладывать больше денег в производство оружия. То, что необходимо, это финансирование", — отметила Фредериксен.
Кроме того, она заявила, что готова усиливать производство оружия для противодействия России.
Напомним, Фредериксен подчеркнула необходимость усиления производства дронов в сотрудничестве с Украиной.
Кроме того, премьер Дании высказалась о расширении Евросоюза и вступлении Украины.
Читайте Новини.LIVE!