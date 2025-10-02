Видео
Главная Новости дня Фредериксен призвала вкладывать больше в производство оружия

Фредериксен призвала вкладывать больше в производство оружия

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 18:15
Дания призывает союзников инвестировать больше в производство оружия
Метте Фредериксен. Фото: кадр с видео

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призывает союзников вкладывать больше денег в производство оружия.

Об этом она сказала на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в четверг, 2 октября.

Читайте также:

Производство оружия

"Я призываю наших коллег и союзников предоставлять больше финансирования, вкладывать больше денег в производство оружия. То, что необходимо, это финансирование", — отметила Фредериксен.

Кроме того, она заявила, что готова усиливать производство оружия для противодействия России.

Напомним, Фредериксен подчеркнула необходимость усиления производства дронов в сотрудничестве с Украиной.

Кроме того, премьер Дании высказалась о расширении Евросоюза и вступлении Украины.

Владимир Зеленский оружие Дания деньги производство
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
