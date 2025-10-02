Видео
Главная Новости дня Вступление Украины в ЕС — Фредериксен объяснила свою позицию

Вступление Украины в ЕС — Фредериксен объяснила свою позицию

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 18:03
Дания поддерживает вступление Украины в ЕС — заявление Фредериксен
Метте Фредериксен. Фото: кадр с видео

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что необходимо выстраивать более сильную Европу. По ее словам, речь идет о расширении Европейского Союза.

Об этом Метте Фредериксен сказала на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в четверг, 2 октября.

Читайте также:

Вступление Украины в ЕС

"Я думаю, что нам необходимо очень прямо думать о нашей стратегии. Расширение ЕС является частью нашей стратегии. Украина — это часть европейского континента. Нам нужно выстраивать как можно более сильную Европу, я думаю, что в этом случае речь идет о расширении", — подчеркнула Фредериксен.

По ее словам, 26 стран согласны с тем, что Украина должна присоединиться к ЕС несмотря на войну. Фредериксен отметила, что не будет позволять принимать решение одной стране относительно европейского будущего.

"Я не думаю, что какие-то половинчатые обещания являются хорошей инициативой", — говорит она.

Премьер Дании подчеркнула важность найти консенсус с Венгрией.

Фредериксен также добавила, что Россия заплатит за тот вред, который нанесла Украине.

Напомним, Фредериксен объявила об усилении производства дронов совместно с Украиной.

Ранее Зеленский рассказал, что в Данию прибыли специалисты из Украины, которые примут участие в инициативе по противодействию БпЛА.

Владимир Зеленский Европейский союз Дания Украина политики
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
