Главная Новости дня Премьер Дании заявила об усилении производства дронов с Украиной

Премьер Дании заявила об усилении производства дронов с Украиной

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 17:51
Дания и Украина усиливают совместное производство дронов
Метте Фредериксен. Фото: Scanpix/Mads Claus Rasmussen/via REUTERS

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила об усилении производства дронов. По ее словам, речь идет о совместном производстве с Украиной.

Об этом Метте Фредериксен сказала на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в четверг, 2 октября.

Читайте также:

Производство дронов

"Нам необходимо усиливать нашу поддержку Украины. Мне также хотелось бы, чтобы все европейцы понимали, что каждое евро и каждая крона — это прямая инвестиция в безопасность Европы", — отметила Фредериксен.

По ее словам, необходимо создать более сильную систему безопасности и обороны в Европе. Фредериксен отметила усиление производства дронов в сотрудничестве с Украиной.

"В Европе у нас есть много разных видений, но все эти различия не столь важны в моменты таких больших вызовов, которые нам посылает Россия. Наша общая задача — оборона и самозащита", — добавила она.

Напомним, 2 октября Зеленский встретился с руководителем ЕС. В частности, стороны обсудили безопасность и интеграцию.

Ранее Зеленский сообщил, что в Данию прибыли украинские специалисты для участия в инициативе по противодействию дронам.

Владимир Зеленский война Дания Украина дроны
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
