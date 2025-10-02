Відео
Прем’єр Данії заявила про посилення виробництва дронів з Україною

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 17:51
Прем’єр Данії заявила про посилення виробництва дронів з Україною
Термінова новина

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила про посилення виробництва дронів. За її словами, йдеться про спільне з Україною.

Про це Метте Фредеріксен сказала на пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у четвер, 2 жовтня.

Читайте також:

Виробництво дронів

"Нам необхідно посилювати нашу підтримку України. Мені також хотілося б, щоб всі європейці розуміли, що кожне євро і кожна крона — це пряма інвестиція у безпеку Європи", — зазначила Фредеріксен.

За її словами, необхідно створити більш сильну систему безпеки і оборони в Європі. Фредеріксен наголосила на посиленні виробництва дронів у співробітництві з Україною.

"В Європі в нас є багато різних бачень, але всі ці відмінності не є настільки важливими в моменти таких великих викликів, які нам посилає Росія. Наше спільне завдання — оборона і самозахист", — додала вона.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський війна Данія Україна дрони
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
