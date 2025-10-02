Зеленський зустрівся з лідерами ЄС: санкції, "Стіна дронів" і євроінтеграція

Зеленський та лідери ЄС. Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівництвом ЄС та обговорив ключові питання безпеки й інтеграції. Сторони торкнулися теми санкцій проти Росії, використання заморожених активів та ініціативи "Стіна дронів".

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 2 жовтня.

Зустріч Зеленського з лідерами ЄС

Президент України зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Обговорювали підтримку євроінтеграції України та відкриття першого кластера переговорів із ЄС разом із Молдовою. Також йшлося про спільні дії у сфері безпеки та фінансів.

"Предметно — про підтримку євроінтеграції України й відкриття першого кластера разом із Молдовою, про нашу готовність долучитися до ініціативи "Стіна дронів" і поділитися власним досвідом, про використання заморожених російських активів і нові фінансові інструменти для підтримки України, а також про важливість ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії", — сказав Зеленський.

Президент подякував партнерам за підтримку й наголосив на важливості єдності у протистоянні агресії. Він підкреслив, що роль Європи стає дедалі відчутнішою, а Україна розраховує на ще активнішу роботу на всіх напрямках.

Нагадаємо, що під час саміту Європейського політичного співтовариства Президент України Володимир Зеленський провів кілька двосторонніх зустрічей із європейськими лідерами.

Раніше ми також інформували, що Зеленський повідомив про завершення внутрішнього скринінгу законодавства України на відповідність нормам ЄС.