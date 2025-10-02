Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив із лідерами ЄС санкції та "Стіну дронів"

Зеленський обговорив із лідерами ЄС санкції та "Стіну дронів"

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 16:26
Зеленський зустрівся з лідерами ЄС: санкції, "Стіна дронів" і євроінтеграція
Зеленський та лідери ЄС. Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівництвом ЄС та обговорив ключові питання безпеки й інтеграції. Сторони торкнулися теми санкцій проти Росії, використання заморожених активів та ініціативи "Стіна дронів".

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 2 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського з лідерами ЄС

Президент України зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Обговорювали підтримку євроінтеграції України та відкриття першого кластера переговорів із ЄС разом із Молдовою. Також йшлося про спільні дії у сфері безпеки та фінансів.

"Предметно — про підтримку євроінтеграції України й відкриття першого кластера разом із Молдовою, про нашу готовність долучитися до ініціативи "Стіна дронів" і поділитися власним досвідом, про використання заморожених російських активів і нові фінансові інструменти для підтримки України, а також про важливість ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії", — сказав Зеленський.

Президент подякував партнерам за підтримку й наголосив на важливості єдності у протистоянні агресії. Він підкреслив, що роль Європи стає дедалі відчутнішою, а Україна розраховує на ще активнішу роботу на всіх напрямках. 

Нагадаємо, що під час саміту Європейського політичного співтовариства Президент України Володимир Зеленський провів кілька двосторонніх зустрічей із європейськими лідерами.

Раніше ми також інформували, що Зеленський повідомив про завершення внутрішнього скринінгу законодавства України на відповідність нормам ЄС.

Володимир Зеленський Данія Єврокомісія Європа Урсула фон дер Ляєн ЄС
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації