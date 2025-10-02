Зеленский встретился с лидерами ЕС: санкции, "Стена дронов" и евроинтеграция

Зеленский и лидеры ЕС. Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководством ЕС и обсудил ключевые вопросы безопасности и интеграции. Стороны затронули тему санкций против России, использования замороженных активов и инициативы "Стена дронов".

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в четвер, 2 октября.

Реклама

Читайте также:

Встреча Зеленского с лидерами ЕС

Президент Украины встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Обсуждали поддержку евроинтеграции Украины и открытие первого кластера переговоров с ЕС вместе с Молдовой. Также речь шла о совместных действиях в сфере безопасности и финансов.

"Предметно — о поддержке евроинтеграции Украины и открытии первого кластера вместе с Молдовой, о нашей готовности присоединиться к инициативе "Стена дронов" и поделиться собственным опытом, об использовании замороженных российских активов и новых финансовых инструментах для поддержки Украины, а также о важности принятия 19-го пакета санкций ЕС против России", — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул важность единства в противостоянии агрессии. Он подчеркнул, что роль Европы становится все более ощутимой, а Украина рассчитывает на еще более активную работу на всех направлениях.

Напомним, что во время саммита Европейского политического сообщества Президент Украины Владимир Зеленский провел несколько двусторонних встреч с европейскими лидерами.

Ранее мы также информировали, что Зеленский сообщил о завершении внутреннего скрининга законодательства Украины на соответствие нормам ЕС.