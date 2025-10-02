Відео
Вступ України до ЄС — Фредеріксен пояснила свою позицію

Дата публікації: 2 жовтня 2025 18:03
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксе заявила, що необхідно вибудовувати сильнішу Європу. За її словами йдеться про розширення Європейського Союзу.

Про це Метте Фредеріксен сказала на пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у четвер, 2 жовтня.

Читайте також:

Вступ України до ЄС

"Я думаю, що нам необхідно дуже прямо думати про нашу стратегію. Розширення ЄС є частиною нашою стратегії. Україна — це частина європейського континенту. Нам потрібно вибудовувати якомога сильнішу Європу, я думаю, що в цьому випадку йдеться про розширення", — наголосила Фредеріксен.

За її словами, 26 країн згодні з тим, що Україна повинна доєднатися до ЄС попри війну. Фредеріксен зауважила, що не буде дозволяти приймати рішення одній країні щодо європейського майбутнього.

"Я не думаю, що якісь половинчасті обіцянки є хорошою ініціативою", — каже вона.

Премʼєр Данії наголосила на важливості знайти консенсус з Угорщиною.

Фредеріксен також додала, що Росія заплатить за ту шкоду, яку завдала Україні.

Новина доповнюється...

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
