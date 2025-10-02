Фредеріксен закликала вкладати більше у виробництво зброї
Дата публікації: 2 жовтня 2025 18:15
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликає союзників вкладати більше грошей у виробництво зброї.
Про це вона сказала на пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у четвер, 2 жовтня.
"Я закликаю наших колег та союзників надавати більше фінансування, вкладати більше грошей у виробництво зброї. Те, що необхідно, це фінансування", — зауважила Фредеріксен.
Крім того, вона заявила, що готова посилювати виробництво зброї для протидії Росії.
