Дания вовлекает Украину в общий проект дронов — детали

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сделала заявление о дроновом проекте Украины и Дании. Она подчеркнула важность привлечения Киева.

Об этом Метте Фредериксен сказала на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в четверг, 2 октября.

Дроновый проект Украины и Дании

Фредериксен рассказала о включении Украины в совместный проект. По ее словам, невозможно создать такой функционал без участия Украины.

"Конечно, у нас есть надежда научиться от ваших экспертов. Если мы хотим безопасную Европу, то нам необходимо думать об Украине как о важном игроке в этом смысле", — добавила она.

Напомним, Зеленский рассказал, что украинские специалисты начали миссию в Дании по противодействию дронам.

Также Фредериксен заявила, что нужно усилить производство беспилотников с Украиной.