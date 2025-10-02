Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дроновый проект — Фредериксен заявила о важности Украины

Дроновый проект — Фредериксен заявила о важности Украины

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 18:21
Дания вовлекает Украину в общий проект дронов — детали
Метте Фредериксен. Фото: кадр с видео

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сделала заявление о дроновом проекте Украины и Дании. Она подчеркнула важность привлечения Киева.

Об этом Метте Фредериксен сказала на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в четверг, 2 октября.

Реклама
Читайте также:

Дроновый проект Украины и Дании

Фредериксен рассказала о включении Украины в совместный проект. По ее словам, невозможно создать такой функционал без участия Украины.

"Конечно, у нас есть надежда научиться от ваших экспертов. Если мы хотим безопасную Европу, то нам необходимо думать об Украине как о важном игроке в этом смысле", — добавила она.

Напомним, Зеленский рассказал, что украинские специалисты начали миссию в Дании по противодействию дронам.

Также Фредериксен заявила, что нужно усилить производство беспилотников с Украиной.

Дания беспилотники Украина Европа дроны
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации