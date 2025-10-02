Відео
Головна Новини дня Дроновий проєкт — Фредеріксен заявила про важливість України

Дроновий проєкт — Фредеріксен заявила про важливість України

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 18:21
Данія залучає Україну до спільного проєкту дронів — деталі
Метте Фредеріксен. Фото: кадр з відео

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зробила заяву про дроновий проєкт України та Данії. Вона наголосила на важливості залучення Києва.

Про це Метте Фредеріксен сказала на пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у четвер, 2 жовтня.

Читайте також:

Дроновий проєкт України та Данії

Фредеріксен розповіла про включення України до спільного проєкту. За її словами, неможливо створити такий функціонал без участі України.

"Звичайно, в нас є надія навчитися від ваших експертів. Якщо ми хочемо безпечну Європу, то нам необхідно думати про Україну як про важливого гравця в цьому сенсі", — додала вона.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що українські спеціалісти розпочали місію у Данії з протидії дронам.

Також Фредеріксен заявила, що потрібно посилити виробництво безпілотників з Україною.

Данія безпілотники Україна Європа дрони
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
