Данія залучає Україну до спільного проєкту дронів — деталі

Метте Фредеріксен. Фото: кадр з відео

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зробила заяву про дроновий проєкт України та Данії. Вона наголосила на важливості залучення Києва.

Про це Метте Фредеріксен сказала на пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у четвер, 2 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Дроновий проєкт України та Данії

Фредеріксен розповіла про включення України до спільного проєкту. За її словами, неможливо створити такий функціонал без участі України.

"Звичайно, в нас є надія навчитися від ваших експертів. Якщо ми хочемо безпечну Європу, то нам необхідно думати про Україну як про важливого гравця в цьому сенсі", — додала вона.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що українські спеціалісти розпочали місію у Данії з протидії дронам.

Також Фредеріксен заявила, що потрібно посилити виробництво безпілотників з Україною.