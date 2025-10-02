Відео
Передача заморожених активів РФ Україні — заява Фредеріксен

Передача заморожених активів РФ Україні — заява Фредеріксен

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 18:32
Данія поки не ухвалила рішення щодо репарацій Україні
Метте Фредеріксен. Фото: кадр з відео

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що питання передачі заморожених активів РФ Україні у якості репарацій перебуває на стадії обговорень і потребує ухвалення офіційного рішення, а не залишення в рамках неформальних домовленостей. 

Про це Фредеріксен заявила на пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 2 жовтня.

Читайте також:

Репарації для України: позиція Данії

Прем’єрка Данії зазначила, що питання репарацій перебуває на стадії обговорень і потребує ухвалення офіційного рішення, а не залишення в рамках неформальних домовленостей. За її словами, дискусії тривають, аби зрозуміти всі деталі та сенс цього питання, однак фінального рішення поки що немає.

Метте Фредеріксен підкреслила, що проведена робота є позитивною, і висловила сподівання на ухвалення відповідних рішень у майбутньому. 

"Ідея полягає у тому, щоб ми зараз готувалися до ухвалення цих рішень — а вже потім ухвалили це рішення", — додала Метте Фредеріксен.

Отже, рішення щодо репарацій Україні за рахунок заморожених російських активов поки що є предметом серйозних політичних дискусій у ЄС. 

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила про важливість дронового проєкту України та Данії та підкреслила необхідність участі Києва.

Раніше ми також інформували, що Метте Фредеріксен закликала союзників збільшити фінансування виробництва зброї.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
