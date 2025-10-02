Данія поки не ухвалила рішення щодо репарацій Україні

Передача заморожених активів РФ Україні — заява Фредеріксен
Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що питання передачі заморожених активів РФ Україні у якості репарацій перебуває на стадії обговорень і потребує ухвалення офіційного рішення, а не залишення в рамках неформальних домовленостей.
Про це Фредеріксен заявила на пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 2 жовтня.
Репарації для України: позиція Данії
Прем’єрка Данії зазначила, що питання репарацій перебуває на стадії обговорень і потребує ухвалення офіційного рішення, а не залишення в рамках неформальних домовленостей. За її словами, дискусії тривають, аби зрозуміти всі деталі та сенс цього питання, однак фінального рішення поки що немає.
Метте Фредеріксен підкреслила, що проведена робота є позитивною, і висловила сподівання на ухвалення відповідних рішень у майбутньому.
"Ідея полягає у тому, щоб ми зараз готувалися до ухвалення цих рішень — а вже потім ухвалили це рішення", — додала Метте Фредеріксен.
Отже, рішення щодо репарацій Україні за рахунок заморожених російських активов поки що є предметом серйозних політичних дискусій у ЄС.
