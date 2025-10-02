Данія поки не ухвалила рішення щодо репарацій Україні

Метте Фредеріксен. Фото: кадр з відео

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що питання передачі заморожених активів РФ Україні у якості репарацій перебуває на стадії обговорень і потребує ухвалення офіційного рішення, а не залишення в рамках неформальних домовленостей.

Про це Фредеріксен заявила на пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 2 жовтня.

Репарації для України: позиція Данії

Прем’єрка Данії зазначила, що питання репарацій перебуває на стадії обговорень і потребує ухвалення офіційного рішення, а не залишення в рамках неформальних домовленостей. За її словами, дискусії тривають, аби зрозуміти всі деталі та сенс цього питання, однак фінального рішення поки що немає.

Метте Фредеріксен підкреслила, що проведена робота є позитивною, і висловила сподівання на ухвалення відповідних рішень у майбутньому.

"Ідея полягає у тому, щоб ми зараз готувалися до ухвалення цих рішень — а вже потім ухвалили це рішення", — додала Метте Фредеріксен.

Отже, рішення щодо репарацій Україні за рахунок заморожених російських активов поки що є предметом серйозних політичних дискусій у ЄС.

