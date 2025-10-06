Зеленский рассказал об использовании активов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с использованием замороженных российских активов. В частности, он объяснил, на что Украина планирует их тратить.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов в понедельник, 6 октября, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Зеленский об использовании замороженных активов РФ

Зеленский отметил, что в первую очередь Украина планирует использовать деньги от замороженных российских активов на вооружение.

"Что касается замороженных активов, безусловно, если мы сможем использовать замороженные активы. Я начал в Дании, во время саммита, соответствующие разговоры. Мы видим положительную реакцию некоторых лидеров, которым я доказывал соответствующие аргументы.

Украина видит три главных пакета, на которые можно использовать эти деньги, если мы говорим об оружии. Потому что хочется эти деньги также использовать на некоторые социальные вещи, которые нужны нашему населению, но прежде всего на оружие", — объяснил президент.

Итак, по словам лидера, Украина готова использовать деньги от активов РФ на три ключевых пакета:

Первый — пакет украинского производства;

Второй пакет — это европейское оружие;

Третий пакет — это американское оружие.

"Мы готовы к пакету украинского производства. Второй пакет — это европейское оружие, которое Украина не производит. Третий пакет — это американское оружие, которое не производит ни Украина, ни Европа, прежде всего это системы противовоздушной обороны.

То есть на все это частично, если мы сможем с партнерами дожать, а уже осталось не так много тех, кто скептически относится к использованию замороженных активов РФ, их стало очень мало. Так что если мы сможем все это дожать до конца года, то мы сможем все это сделать", — отметил Зеленский.

Напомним, что недавно премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что сейчас идет обсуждение о передаче замороженных активов РФ Украине.

Ранее Зеленский обсудил с фон дер Ляйен пути для использования замороженных российских активов.