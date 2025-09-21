Что будет делать Европа с замороженными российскими активами — ответ Макрона

Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Европейские страны не будут делать "невозможных" вещей с российскими активами, которые сейчас заморожены. Изымать их Европа планирует только при условии соблюдения международного права.

Об этом в интервью Face the Nation сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Судьба российских активов в Европе

По словам французского лидера, поступления от российских активов уже сейчас направляют на помощь Украине. Ситуация с замороженными активами сложнее.

"Это вопрос доверия. Важно, чтобы наши страны оставались гарантами и уважали международное право. Когда страны пренебрегают международным правом, а мы недостаточно сильны — это начало хаоса", — заявил президент Франции.

Напомним, 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Одним из вопросов, которые обсудили политики, было использование замороженных российских активов.

Также мы сообщали, что Венгрия подала иск против Совета Европы. Правительство страны против использования замороженных активов России для предоставления финансовой помощи Украине.