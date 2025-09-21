Відео
Що робитиме з активами РФ Європа — відповідь Макрона

Що робитиме з активами РФ Європа — відповідь Макрона

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 23:27
Що робитиме Європа із замороженими російськими активами — відповідь Макрона
Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Європейські країни не робитимуть "неможливих" речей із російськими активами, які наразі заморожені. Вилучати їх Європа планує лише за умови дотримання міжнародного права.

Про це в інтерв'ю Face the Nation повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

Читайте також:

Доля російських активів в Європі 

За словами французького лідера, надходження від російських активів уже зараз спрямовують на допомогу України. Ситуація із замороженими активами складніша.

"Це питання довіри. Важливо, щоб наші країни залишалися гарантами й поважали міжнародне право. Коли країни нехтують міжнародним правом, а ми недостатньо сильні — це початок хаосу", — заявив президент Франції.

Нагадаємо, 10 вересня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Одним із питань, які обговорили політики, було використання заморожених російських активів.

Також ми повідомляли, що Угорщина подала позов проти Ради Європи. Уряд країни проти використання заморожених активів Росії для надання фінансової допомоги Україні.

Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
