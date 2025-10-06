Зеленський розповів про використання активів РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із використання заморожених російських активів. Зокрема, він пояснив, на що Україна планує їх витрачати.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Нідерландів у понеділок, 6 жовтня, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.



Зеленський про використання заморожених активів РФ

Зеленський зазначив, що передусім Україна планує використовувати гроші від заморожених російських активів на озброєння.

"Що стосується заморожених активів, безумовно, якщо ми зможемо використовувати заморожені активи. Я почав в Данії, під час саміту, відповідні розмови. Ми бачимо позитивну реакцію деяких лідерів, яким я доводив відповідні аргументи.

Україна бачить три головні пакети, на які можна використовувати ці гроші, якщо ми говоримо про зброю. Тому що хочеться ці гроші також використовувати на деякі соціальні речі, які потрібні нашому населенню, але передусім на зброю", — пояснив президент.

Отже, за словами лідера, Україна готова використовувати грошів від активів РФ на три ключові пакети:

Перший — пакет українського виробництва;

Другий пакет — це європейська зброя;

Третій пакет — це американська зброя.

"Ми готові до пакета українського виробництва. Другий пакет — це європейська зброя, яку Україна не виробляє. Третій пакет — це американська зброя, яку не виробляє ні Україна, ні Європа, передусім це системи протиповітряної оборони.

Тобто на все це частково, якщо ми зможемо з партнерами дотиснути, а вже залишилося не так багато тих, хто скептично ставиться до використання заморожених активів РФ, їх стало дуже мало. Так що якщо ми зможемо все це дотиснути до кінця року, то ми зможемо все це зробити", — зазначив Зеленський.

