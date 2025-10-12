Хотя ЕС отказалась на 80% от энергетических контрактов с РФ, но надо давить еще больше на Путина, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Getti

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Европу к усилению санкций против России. И хотя, по словам украинского лидера, ЕС лишилась 80% энергетических контактов с РФ, но надо давить еще сильнее.

Об этом со ссылкой на интервью Зеленского Fox News сообщают Новини.LIVE.

Что заявил президент Украины

Владимир Зеленский отметил положительные сдвиги европейцев в направлении уменьшения зависимости от российских энергоресурсов. Однако, Президент подчеркнул, что этой меры недостаточно для того, чтобы оказать значительное давление на российское правительство. Он поддержал позицию США о необходимости усиления санкций.

"Европа сделала большой прогресс — сократила 80% энергоконтрактов за время войны. Мы работали вместе, проводили встречи, диалоги — и они это сделали. Но этого недостаточно. Я согласен с американцами — нужно больше", — сказал Зеленский.

Президент Украины также отметил, что сотрудничество с некоторыми странами ЕС остается проблематичным. В частности, он высказал мнение о возможности нахождения альтернативных решений для Словакии, тогда как диалог с Венгрией затруднен. Президент выразил надежду на влияние бывшего президента США Дональда Трампа на венгерское правительство для усиления давления на Россию.

"Относительно словаков — мы можем найти альтернативы. С венграми сложнее, мы не говорим напрямую, но президент Трамп может повлиять на них и давить", — акцентировал украинский президент.

