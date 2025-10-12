Зеленский рассказал, чего ожидает от Трампа относительно войны

Зеленский сделал заявление о влиянии Трампа на окончание войны
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от Президента США Дональда Трампа относительно окончания полномасштабной войны в Украине. Глава государства выразил надежду на то, что глава Белого дома использует свое влияние на российского диктатора Путина.
Об этом украинский лидер заявил в эфире Fox News в воскресенье, 12 октября.
Зеленский о своих ожиданиях от Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Трамп использует свое влияние, чтобы заставить главу Кремля завершить полномасштабную войну против Украины.
В то же время он добавил, что ожидает от Дональда Трампа активных действий для прекращения войны в Украине.
"Надеюсь, давление, которое Трамп применил на Ближнем Востоке, он использует еще сильнее, чтобы заставить Путина остановить войну", — отметил Зеленский.
Напомним, что 12 октября второй раз за два дня Владимир Зеленский поговорил с Дональдом Трампом.
Впоследствии Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом 12 октября — какие темы были на повестке дня.
Читайте Новини.LIVE!