Україна
Зеленский сделал заявление о влиянии Трампа на окончание войны

Зеленский сделал заявление о влиянии Трампа на окончание войны

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 20:53
Зеленский рассказал, чего ожидает от Трампа относительно войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от Президента США Дональда Трампа относительно окончания полномасштабной войны в Украине. Глава государства выразил надежду на то, что глава Белого дома использует свое влияние на российского диктатора Путина.

Об этом украинский лидер заявил в эфире Fox News в воскресенье, 12 октября.

Читайте также:

Зеленский о своих ожиданиях от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Трамп использует свое влияние, чтобы заставить главу Кремля завершить полномасштабную войну против Украины.

В то же время он добавил, что ожидает от Дональда Трампа активных действий для прекращения войны в Украине.

"Надеюсь, давление, которое Трамп применил на Ближнем Востоке, он использует еще сильнее, чтобы заставить Путина остановить войну", — отметил Зеленский.

Напомним, что 12 октября второй раз за два дня Владимир Зеленский поговорил с Дональдом Трампом.

Впоследствии Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом 12 октября — какие темы были на повестке дня.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп война в Украине мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
