Зеленский сообщил, что РФ тратит ежегодно 350 млрд долларов на войну с Украиной, поэтому следует усилить санкции

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Getti

Россия тратит огромные средства на войну: санкции остаются критически важными. Именно санкции, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, являются ключевым инструментом сдерживания военных амбиций Кремля.

Об этом украинский президент заявил в интервью Fox News, передают Новини.LIVE.

Сколько РФ тратит на войну в Украине

По словам Зеленского, Россия направляет 350 миллиардов долларов на ведение войны и поддержку своего оборонного сектора. Эти значительные финансовые ресурсы позволяют России производить большое количество беспилотников, дорогих ракет и артиллерийских снарядов. Кроме того, Россия инвестирует средства в военное сотрудничество с Северной Кореей, способствуя укреплению ее военного потенциала.

"Россия сейчас тратит 350 миллиардов долларов только на военные цели - эту войну и свой оборонный сектор. Поэтому они производят так много дронов, дорогих ракет, артиллерийских снарядов. И вкладывают большие средства в контракты с Северной Кореей, помогая ей укреплять армию. Поэтому санкции очень важны", — акцентировал Зеленский.

Учитывая это, президент Украины подчеркнул решающее значение санкций в остановке финансирования российской военной машины и перекрытии каналов международного сотрудничества, которые позволяют Кремлю поддерживать свой оборонный комплекс, отметил он.

Ранее в интервью американским журналистам Зеленский высказался о важности усиления давления на РФ. Он отметил важность энергетических санкций ЕС, но еще надо решить вопрос со Словакией и Венгрией.

Тем временем Дональд Трамп призвал возобновить расследование по процедуре импичмента. Речь идет о так называемом "украинском импичменте", инициированном против американского лидера осенью 2019 года.