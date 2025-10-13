По мнению лидера США, если Путин не согласится на переговоры, то для него это плохо закончится

Президент США Дональд Трамп на базе ВМС США. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп во время перелета в Израиль заявил, что рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, если война не закончится вскоре. Он заявил, что верит в то, что диктатору РФ Путину придется пойти на переговоры.

Об этом сообщает Белый дом.

Что заявил Трамп о передаче Украине Томагавков

Лидер США подчеркнул, что стремится удовлетворить запросы украинского президента Владимира Зеленского по поставкам новых партий вооружения. В частности, он упомянул об интересе Украины к Tomahawk, назвав это "шагом вперед".

"Они хотели бы иметь Tomahawk. Это шаг вперед", — заявил лидер США.

Хотя официальное решение о поставках ракет не было принято, президент США выразил ожидание "заметного прогресса" в урегулировании конфликта в ближайшие недели.

Трамп также подчеркнул продолжительность войны в Украине, назвав ее недопустимой. Он отметил мужество и стойкость украинского народа, который эффективно противостоит агрессии.

Кроме того, президент США выразил убеждение, что российский лидер Владимир Путин заинтересован в прекращении войны, поскольку ее продолжение будет иметь для него негативные последствия.

"Думаю, Путин выглядел бы прекрасно, если бы завершил это. Думаю, он завершит. Если нет - для него это будет нехорошо", — сказал Трамп.

Ранее в интервью американским СМИ Зеленский объяснил, куда направит ракеты Томагавк, если их передадут США. Президент Украины заверил, что будет бить только по военным целям оккупантов РФ.

Также Зеленский сказал, что может помочь лидеру США Дональду Трампу получить столь желанную Нобелевскую премию мира. Однако для этого Трамп должен договориться с РФ о прекращении огня.