Главная Новости дня Зеленский может помочь Трампу с "нобелевкой", но есть условие

Зеленский может помочь Трампу с "нобелевкой", но есть условие

Дата публикации 13 октября 2025 02:19
Если Трампу удастся уговорить Путина пойти на переговоры, то Зеленский с радостью выдвинет кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может помочь лидеру США Дональду Трампу получить столь желанную Нобелевскую премию мира. Однако для этого Трамп должен помочь Украине.

Об этом украинский президент заявил в интервью Fox News, передают Новини.LIVE.

Как Трамп должен помочь Украине, чтобы получить премию мира

По словам Зеленского, если президенту США удастся способствовать переговорам между Украиной и Россией, то украинский лидер с радостью выдвинет его кандидатуру на Нобелевскую премию.

Он подчеркнул важность перемирия как ключевого шага к завершению войны. Зеленский выразил надежду, что Трамп сможет достичь этого результата и заверил, что в таком случае Украина с радостью выдвинет его кандидатуру на Нобелевскую премию.

Зеленский отметил, что перемирие является важным шагом на пути к завершению вооруженного конфликта.

"Мы понимаем, что перемирие не всегда завершает войну, но это самый большой шаг к ее завершению. Поэтому, если он это сделает, я надеюсь, и дай Бог, чтобы он смог это сделать. Конечно, в таком случае мы его выдвинем и с гордостью поздравим", — сказал президент Украины.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира и очень разозлился. А еще он обвинил президента Барака Обаму в том, что тот получил "нобелевку" просто "ни за что".

Кроме того, сообщалось, что Трамп поблагодарил диктатора РФ Путина за то, что тот поддержал его, когда лидеру США не вручили премию мира.

Владимир Зеленский россия Дональд Трамп Нобелевская премия война в Украине мирные переговоры
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
