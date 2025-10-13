Если Трампу удастся уговорить Путина пойти на переговоры, то Зеленский с радостью выдвинет кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может помочь лидеру США Дональду Трампу получить столь желанную Нобелевскую премию мира. Однако для этого Трамп должен помочь Украине.

Об этом украинский президент заявил в интервью Fox News, передают Новини.LIVE.

Как Трамп должен помочь Украине, чтобы получить премию мира

По словам Зеленского, если президенту США удастся способствовать переговорам между Украиной и Россией, то украинский лидер с радостью выдвинет его кандидатуру на Нобелевскую премию.

Он подчеркнул важность перемирия как ключевого шага к завершению войны. Зеленский выразил надежду, что Трамп сможет достичь этого результата и заверил, что в таком случае Украина с радостью выдвинет его кандидатуру на Нобелевскую премию.

Зеленский отметил, что перемирие является важным шагом на пути к завершению вооруженного конфликта.

"Мы понимаем, что перемирие не всегда завершает войну, но это самый большой шаг к ее завершению. Поэтому, если он это сделает, я надеюсь, и дай Бог, чтобы он смог это сделать. Конечно, в таком случае мы его выдвинем и с гордостью поздравим", — сказал президент Украины.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира и очень разозлился. А еще он обвинил президента Барака Обаму в том, что тот получил "нобелевку" просто "ни за что".

Кроме того, сообщалось, что Трамп поблагодарил диктатора РФ Путина за то, что тот поддержал его, когда лидеру США не вручили премию мира.